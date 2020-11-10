法院指定的調解人周一指出，在解決除草劑致癌的法律訴訟中，拜耳已經取得「實質性的進展」。拜耳被農民指控該Roundup除草劑產品會致癌，已有成千上萬名民眾提出指控。

調解人Feinberg在舊金山聯邦法院一聽證上發言指出，雖然還沒成功，「但是我們確定地已經取得實質進展」，Feinberg曾參與九一一恐攻受害民眾補償以及墨西哥灣漏油的補償，他進一步表示，現在已經是何時、多快解決問題的階段。

美國地方法官Chhabria此前暫停了聯邦訴訟，給予拜耳時間，在11月2日前解決問題。

拜耳指出，在訴訟中的3787名原告中有1861名仍未和解，而法官Chhabria沒有延長期限，意指部分案件可能進入審判階段。

拜耳表示Roundup除草劑是安全的，在12.5萬個提告中已經解決8.85萬名，公司並「完全地承諾」和解訴訟。

拜耳在2018年收購孟山都成為全球最大除草劑公司後，也承接了相關法律訴訟。拜耳在六月時曾預期將以109億美元和解該除草劑官司，該金額多數用於現有的訴訟，然後12.5億美元為備用於未來的提告。

在上周，拜耳將未來提告的費用增加到20億美元，並對其農業科學業務減計92.5億歐元。

(時報資訊)