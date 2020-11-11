英國柯林斯字典（Collins Dictionary）今天公布2020年度代表字，「封鎖」（lockdown）一字稱霸；隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，這個字的使用頻率也大幅增加。

法新社報導，詞典編纂人說，在新型冠狀病毒疫情大流行期間，各國政府紛紛祭出防疫措施，「封鎖」儼然成為全球抗疫經驗的同義詞，因此雀屏中選，成為2020年代表字。

哈波柯林斯出版社（Harper Collins）說：「在集體對抗COVID-19疫情傳播方面，這是全球數十億人的共同經驗。」

在2020年間，柯林斯紀錄到的「封鎖」使用次數從前一年的4000次暴增至超過25萬次。

COVID-19疫情大流行影響了語言的日常使用方式，柯林斯字典2020年度10大代表字中，就有6個與全球衛生危機有關，除了「封鎖」之外，還包括「冠狀病毒」（coronavirus）、「社交距離」（social distancing）、「自我隔離」（self-isolate）、「無薪假」（furlough）和「關鍵工作者」（key worker）。

光是「關鍵工作者」的使用量就增長了60倍，凸顯各界眼中社會關鍵崗位對今年的重要性。

柯林斯語言顧問紐斯特德（Helen Newstead）說：「全球疫情大流行主宰2020年，封鎖措施影響了我們工作、學習、購物和參與社交的方式。」

「隨著許多國家進入二度封鎖，這不是值得歡慶的年度代表字，但對全球大多數地區而言，這或許是一年來的日常總結。」

柯林斯字典對「封鎖」的定義是「對旅行，社交活動和公共空間的使用施加嚴格限制」。

根據柯林斯字典，冠狀病毒是「一類RNA病毒的總稱，可引起呼吸道傳染病，包括COVID-19」。

除了新型冠狀病毒外，其他重要的社會和政治發展，也反映在2020年度代表字清單中。

2020年度大事除了COVID-19疫情大流行，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，引發眾怒，全球各地紛紛掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威浪潮，也讓各界對相關社運有了新的認識。

反種族主義和警察暴力示威遍地開花後，通常用作社群媒體標籤的「黑人的命也是命」縮寫BLM，也廣泛出現在對話和報導中，使用率大增581%。

柯林斯字典2020年收錄的新字包括TikToker，意指分享社群媒體平台TikTok內容的人。

「吃播」（Mukbang）則是韓語中「吃飯」和「直播」二字的組合，指的是韓國網紅在鏡頭前，對著粉絲大啖美食的新潮流。

英國哈利王子和妻子梅根卸下王室重要成員身分後，「梅根脫離王室」（Megxit）也成了常見字眼，這個字是柯林斯字典2016年度代表字「英國脫歐」（Brexit）的變體，結合梅根英文名Meghan和「出走」（exit）。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1091110

(中央社)