2020美國總統大選全球都關注，香港學霸男星林作日前就在臉書發祭品文，他認為川普一定連任，還放話拜登勝選他就裸奔，但事後林作卻疑似想賴皮，並反問：「為什麼這麼認真？」林作因此被網嗆爆，最後林作在今（10日）深夜履行承諾曬裸奔片。

30歲林作擁牛津大學碩士的高學歷，而他也是港姐冠軍麥明詩的前男友，現在轉戰保險業的林作，相當關心美國總統大選，不過他近期卻因是否履行「拜登勝選就裸奔」的承諾，而成為話題人物。

事隔多日後，林作終於在今凌晨曬出6秒的裸奔片，只見林作戴口罩、全身光溜溜，只有在重點部位打上馬賽克，林作實現承諾，在街頭跑起來，並發文寫下：「找數（意即履行承諾），真漢子。請支持林作」。

但多數網友卻不買單，認為林作在影片中打馬賽克，很難相信他是真的全裸，也有人質疑林作其實有穿褲子，還留言嗆他沒誠意、不是男人，甚至有網友搬出法條，指林作在工作場合做出猥褻行為，有違法的疑慮，林作PO裸奔片引發網一片熱議。

(中時新聞網)