龍華科技大學管理學院本學期分別舉辦8場「智慧商務大師」系列講座，邀請二代大學校長、悠遊卡公司董事李紹唐等人分享實務經驗。李紹唐以「如何用AI去打造新零售Retail 4.0」為題，與龍華師生分享智慧零售趨勢與業界相關實務，並藉由與會研討交流，增進師生對智慧商務新零售業了解。
李紹唐表示，由於時下行動裝置大量普及，輔以線上金流服務、社群商務的蓬勃興盛，使得消費者無論透過傳統桌機、筆記型電腦、智慧型手機或平板電腦，都能隨時輕鬆上網購物，再無時空或國界限制，開啟了O2O的虛實整合新局。
在此前提下，零售商必須力求突破O2O線上與線下界線，整合實體店面、網站、電視、電話、行動裝置等多元銷售或服務通路，憑藉AI、大數據、顧客經營管理創新等模式，提高營運績效。「精準行銷」為顧客貼上屬性標籤，追蹤顧客喜好、購物模式等軌跡，促進再次消費是目前普遍作法。
龍華科大行政副校長林如貞感謝李紹唐參與「智慧商務大師」系列講座，並鼓勵與會聆聽的龍華師生，把握難得良機向大師請益，讓師生在管理理論與實務上都能精益求精，學以致用。
(中時 )
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