國民黨上午舉辦「蔡政府倒行逆施行政院荒腔走板全民認證！」記者會，公布治安、政院網軍、疫苗等議題民調，結果顯示48.9％民眾認為治安變差、68.9％民眾反對不開治安會報；有逾40.9％民眾對政府協助業者研發或取得新冠疫苗沒信心；對於行政院小編製作梗圖攻擊在野黨，則有高達67.6％民眾認為違反行政中立，連泛綠民眾也有55.9％認同違反行政中立。

文傳會主委王育敏指出，民調顯示蔡政府近期螺絲全鬆，更凸顯蔡政府的荒腔走板，就連泛綠民眾都看不下去。

她指出，民調資料顯示，台南發生馬籍女大生被擄殺事件後，認為臺灣治安環境比以前更差的民眾高達48.9％，認為更好的僅13.6％，兩者相差近四倍，且受訪泛綠民眾有35.4％認為治安更壞。

此外，行政院長蘇貞昌一年不開治安會報，且把不開治安會報推給疫情，有高達68.9％民眾不同意，僅17.7％認同，數字顯現蘇揆的謊言無用。

王育敏強調，蘇揆若再用「防疫」為由，將不開法定會議解讀為以身作則，只再次凸顯面對自身怠忽職守徒有傲慢；蔡英文總統2016年就職典禮，針對「小燈泡」遭隨機殺害的不幸事件表示「一個政府不能永遠在震驚，未來必須全力防止悲劇一再發生、強化台灣社會安全網」。2020年連任就職典禮更承諾未來4年要把社會安全網做得「更綿密」，但民調顯示，有61.3％民眾認為「社會安全網」補破網不及格，僅20.6％受訪者滿意。

此外，臺灣東洋公司取得德國新冠疫苗跳票，民眾對政府協助業者研發或取得疫苗的信心，已出現「死亡交叉」，過去民調顯示高達六至七成民眾有信心，但隨著「東洋跳票」，僅剩38.8％民眾尚滿意， 40.9％民眾不滿意。隨著秋冬天氣轉冷，新冠病毒可能再次大流行，境外移入病例有增無減，有61.6％民眾擔憂可能爆發本土傳染者，不擔心者僅35.4％。

王育敏指出，針對行政院遭爆使用國家預算，由幕僚在上班時製作網軍梗圖匿名攻擊在野黨立委，有67.7％民眾認為違反行政中立，其中泛綠民眾也有55.9％認為違反行政中立，而認為沒違反行政中立的民眾僅4％。正反意見數據相差懸殊，且顯示不分藍綠民眾都無法容忍政府用公帑營運黨務、培育網軍；對於行政院拒絕道歉，聲稱是「即時新聞解釋」，有69.2％民眾不認同，泛綠民眾更有53％無法接受。蘇揆的行政院是否「國政可停擺，但批鬥在野黨不能停？」

王育敏呼籲蘇揆別再硬拗，既違反行政中立與廉政倫理，法務部廉政署未主動立案調查更是包庇。

這項民調作業是委託艾普羅行銷市場研究公司於11月5日至6日進行市話民調作業，於95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，有效樣本916人。

文傳會副主委鄭照新以「選舉選到飽，治安沒會報，美選押錯寶，卸責梗太老」等16字酸嗆民進黨政府；另位副主委黃子哲批評蘇揆最近一個月為了馬國女大生命案、流感疫苗之亂、蔡總統致電拜登的失言，連續公開道歉3次，成了標準的「道歉院長」，但卻少了1次道歉，就是政院小編作梗圖修理在野黨。

民國黨治安篇民調。(國民黨提供)

民國黨疫情篇民調。(國民黨提供)

民國黨政院網軍篇民調。(國民黨提供)

(中時 )