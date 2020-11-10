美國總統大選結果出爐，民主黨候選人拜登確認當選，國民黨及民間團體要求開放美豬美牛議題要重新評估及談判。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬今表示，國民黨顯然故意誤導美豬美牛兩國談判，對於美方而言，談判過程歷經民主黨、共和黨執政，且台灣也經過國民黨及民進黨執政，這是長達10多年進行式，並非蔡英文執政後的新議程。

行政院長蘇貞昌今再度赴立法院進行施政報告及備質詢，但仍遭到國民黨杯葛，要求蘇貞昌先對開放美萊豬道歉再上台報告。鄭運鵬表示，國民黨對於蘇貞昌上台報告條件一改再改，從一開始要求蘇貞昌道歉，接下來要蔡總統國情報告、要求召開食安各種會報，現在又回頭要蘇貞昌道歉，可以看出完全是政治手段，民進黨團非常無奈。

鄭運鵬認為，政黨政治沒有在逼人非道歉不可才可以備詢，國民黨可以提出訴求，然後在答詢時逼蘇貞昌表態，但是，不道歉不能上台，這和大陸逼人認罪、公開認罪沒什麼兩樣，國民黨好的不學學壞的，期待國民黨回頭是岸，讓立法院運作回到正軌。

至於國民黨要求重啟美豬美牛談判，鄭運鵬說，民進黨執政後，願意承擔台美關係進一步發展的政治責任，我們也理解會付出相當的國內政治代價，但是，現在國民黨無理杯葛到無法進行正常的國會運作，這個成本卻是全民負擔。國民黨重啟談判的訴求，不但是扯美國後腿，更是扯台灣後腿。

(中時 )