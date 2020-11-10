大陸北京為降低小客車數量、減緩交通流量，2010年起頒布「限牌令」，民眾申請車牌必須登記抽籤，往往上千人搶一個車牌，造成「一牌難求」，黑市價格飆高，且車牌過戶者須為配偶，導致北京近年來假結婚問題嚴重，一名37歲女子2018年以來結離婚達28次，變更過戶車輛23輛。

目前北京政府已抓獲166人，其中124人以結婚為手段騙取、買賣北京市小客車車牌，涉嫌「買賣國家機關公文罪」被公安機關依法刑事拘留；北京官方表示，以結婚為手段，過戶車牌的違法犯罪率持續上升，嚴重破壞社會管理秩序，因此公安局發布「平安3號行動」展開打擊整治。

根據陸媒報導，以10月26日在北京市小客車車牌抽籤現場為例，經計算是3120人搶一個車牌，中籤難度創歷史新高，導致假結婚例子不勝枚舉，例如26歲的白姓女子自2018年以來結離婚17次，變更過戶車輛15輛，37歲的勵姓女子2018年以來結離婚28次，變更過戶車輛23輛。

北京警方指出，想要拿到車牌的民眾須透過仲介介紹，與車牌擁有者結婚後辦理過戶，再辦理離婚手續，過程中須付訂金與尾款，仲介再依比例分錢。為遏止此歪風，北京官方已宣布，2021年元旦起，婚姻關係需滿一年才能辦理車牌過戶手續。

(中時新聞網)