高盛（Goldman Sachs）指出，隨著新冠病毒疫苗即將問世，以及拜登當選美國總統的利多加持，這兩項發展將帶動全球經濟「V型」復甦力道。

全球股市周一大漲，美股更是飆升新高，歸功於輝瑞與BioNTech宣布新冠病毒疫苗有效性超過90％，令投資人信心大振，拜登勝選以及民主黨拿下參院的機率不大，也讓市場吃下定心丸。

高盛上周末發布2021年全球經濟前景報告，內容提及民主黨不太可能贏得參議院多數，這會使拜登推行財政政策受阻。但分析師預期，美國將推出規模1兆美元的紓困方案，而且有可能在拜登1月20日就職前拍板。

高盛提及，目前歐美掀起新一波疫情，因此下修今年第四季與明年首季的經濟預測，但該投行仍有信心全球經濟表現應會超越經濟學家普遍預期。

根據高盛預測，2020年全球國內生產毛額（GDP）雖衰退3.9％，但到2021年強彈6％，2022年再擴張4.6％。

(工商 )