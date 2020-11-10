近期最熱門話題絕對少不了美國大選，打開電視和社群媒體大家都在關心到底白宮爭霸戰會是紅象還是藍驢勝出？隨著開票告一段落，大選結果基本上底定，拜登預計將於明年1月入主白宮，成為第6個天蠍座總統！

回顧美國大選歷史，從1789年有總統制度至今共有44位總統宣示上任就職，若統計至拜登為止，最常擔任美國元首的星座就是拜登所屬的天蠍座，第二名則是水瓶座；而最少產出美國總統的星座則是白羊座和處女座，分別都只出現2位總統而已。

美國選舉日被定在「11月第一個星期一後的星期二」，這日期看起來就是天蠍座的主場，美國目前已經有6位天蠍座總統，包含第2任亞當斯、第11任波爾克、第20任家菲爾德、第26任老羅斯福、第29任哈定，以及即將上任的拜登。另外水瓶座也產出5位美國總統，包含第9任哈瑞森、第16任林肯、第25任麥金利、第32任小羅斯福、第40任雷根。

而最少產出總統的星座則是白羊座和處女座，美國開國重要人物之一、《獨立宣言》起草人傑佛遜以及因總統病逝而繼任的第10任總統泰勒都是白羊座；被視為龜毛代表的處女座則產出第27任塔虎脱及第36任詹森兩位總統。至於川普所屬的雙子座目前產出3位總統，也是十二星座中較少產出美國元首的星座。

(中時新聞網)