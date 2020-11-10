雙11成為網購優惠盛事，華信航空推出「雙11瘋國旅，快閃折600元」活動，11月11日上午11時11分和晚上11時11分，官網將顯示11分鐘的折扣碼，旅客可憑折扣碼在華信官網或App購票，每單程全額票價可折扣600元。

華信航空指出，秋高氣爽正是國內旅遊的好時機，無論是搭機到澎湖、金門離島大啖海鮮，或偕同親朋好友到台東、花蓮泡溫泉，搶購華信雙11快閃優惠活動，就能立刻實現國內旅遊夢想。

11月11日當天，華信官網在AM11：11及PM11：11，當分針指到11時，華信官網首頁橫幅圖片將會出現折扣碼，每次顯示11分鐘。旅客取得折扣碼後，於11月13日晚間11時59分前，透過華信官網或華信App完成購票程序，即可享有折扣600元的優惠。

華信表示，折扣碼每次僅限折抵1張國內線單程機票，如旅客有往返行程，建議來回程機票分開訂位購票，均可享有折扣碼優惠，優惠機票限當日當班次有效，歡迎限時搶購。

(中時 )