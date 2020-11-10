貨運承攬業者公布第3季財報，延續第2季的高檔走勢，捷迅(2643)單季獲利創下新高，中菲行(5609)、台驊投控(2636)都僅次於第2季，為歷年次高表現。展望第4季傳統旺季，由於海空運需求依舊強勁，艙位並未增加，預期需求吃緊狀況可望延續至明年過年前；但今天輝瑞宣布其新冠疫苗取得了令人滿意的結果，長線來看，是否隨著客機復飛運能增加下，空運價格不易維持在高檔，則還要觀察。

捷迅第3季營收8.76億元，年減1.87％，稅後淨利0.62億元，年增51.97％，再創歷史新高，且連續10季成長，每股盈餘2.06元。累計前3季營收26.66億元，年增19.11％，稅後淨利1.52億元，年增102.84％，每股盈餘5.06元。

前3季空運占營收比重73％、海運占15％，其他服務占12％，以區域來看，亞洲占營收比重76％，美洲占營收比重10％，台灣占營收比重14％。

中菲行第3季稅後淨利2.73億元，僅次於第2季，累計前3季營收為167.84億元，年成長29.5％，稅後淨利8.41億元，年成長170.9％，每股盈餘為6.68元。

今年前3季因新冠肺炎疫情災害的影響，航空公司停班停航，客運無以為繼，貨運亦受限運能航班的大幅減量，中菲行指出，透過超過160個實體通路，運用無遠弗屆的移動智慧平台，發揮團隊合作精神，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州、封國模式，提供個別客戶國際物流的解決方案，克服各種挑戰，取得優於過去的營收與獲利。

台驊投控第3季海空運及鐵路全面上揚，毛利亦呈現強勁成長，單季營收38.92億元，年增34.42％，營業毛利6.83億元，年增31.38％，因新台幣及人民幣急升，匯損影響0.32億元，稅後淨利1.73億元，年增101.95％，每股盈餘1.43元。累計前3季營收102.93億元，年增24.09％，營業毛利17.36億元，年增16.29％，稅後淨利3.67億元，年增86.17％，每股盈餘3.07元。

(時報資訊)