韓國造船廠全球新船訂單量，已連4個月位居世界第一，並超越對手中國大陸。

根據全球市調研究單位Clarkson Research Service最新報告，韓國造船廠10月接單量為72萬修正總噸數(Compensated Gross Tonnage, CGTs)，在10月全球新船訂單量104萬CGTs中，佔有率近7成，超車位居第二位中國大陸的25萬CGTs，市占約24%。更是將只有3萬CGTs的芬蘭，遠遠甩在後面。

國際重要會議或組織中，常藉修正總噸數(CGTs)來統計造船廠的新造船產量。

韓國新造船訂單在最近4個月表現不俗，但在今年前10個月，還是以中國大陸新船接單量最多，為522萬CGTs，相當於251艘新船。同時，在全球新船製造有45%佔有率。韓國377萬CGTs，約107艘新船位居第二。日本105萬CGTs，約69艘新船位居第三。

全球1到10月新船訂單為1156萬CGTs，較尚未受到疫情影響的去年著實少了48%。至於未交付新船訂單，從1月8082萬CGTs始逐月減少，截自10月底降到6734萬CGTs。

正當中國大陸與日本，正為逐月減少的未交付新船訂單苦惱時，韓國造船業者卻因新船訂單滿手，拉抬10月年增率至2%。

根據最新統計，中國大陸未交付訂單最多佔36%，為2431萬CGTs，韓國1902萬CGTs緊追在後，日本859萬CGTs居第三。

(時報資訊)