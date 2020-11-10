美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，看好蘋果即將推出的新款MacBook Air將有助於帶動譜瑞-KY營運動能，且也針對MacBook Air的4種定價模式，提出假設性預估，維持譜瑞-KY目標價1500元、加碼評等。

美系外資表示，蘋果將在11月10日舉行發表會，預計將端出新款MacBook Air，其使用蘋果自家的晶片，這將關係到2021年譜瑞-KY的MacBook T-Con業務增長。

美系外資表示，蘋果將於美東時間11月10日下午1點舉辦新品發表會，預計蘋果將推出採用ARM架構的自家晶片，預期蘋果將祭出相較於上一代MacBook Air更低的價格，看好這將成為譜瑞-KY股價上漲的關鍵動能，因為蘋果的TCon業務佔譜瑞-KY收入的15~20%，新產品的價格對於銷售量表現至關重要，進而將影響到譜瑞-KY的TCon業務的成長，目前對於新款MacBook的售價有4種假設，分析如下：

1.MacBook Air 13吋售價為749美元，MacBook T-Con出貨量在2021年將增長10％以上。

2.MacBook Air 13吋售價為799美元，MacBook T-Con出貨量在2021年將增長5~10%。

3.MacBook Air 13吋售價為849美元，MacBook T-Con出貨量在2021年將增長0-5％。

4.MacBook Air 13吋售價為899美元，MacBook TCon出貨量在2021年將和今年持平。

(時報資訊)