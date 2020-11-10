許多政商名人子女就讀的貴族外僑名校台北歐洲學校，驚爆桃色醜聞。一名台籍女子出面指控，與該校法國籍高階主管Nicolas Blanc交往多年、論及婚嫁，但男友慣性劈腿、約砲，還有台女為他墮胎、輕生，自己則是撞破對方帶小三回家後慘遭痛毆，台北歐洲學校卻毫無回應，呼籲主管單位介入調查。

37歲的台籍女子H小姐向《鏡週刊》爆料，稱自己與42歲的法國男Nicolas Blanc（尼可拉斯）交往近8年，尼可拉斯自稱是台北歐洲學校執行長。兩人在士林同居，已論及婚嫁，但因男方計畫退休後回法國，H小姐2年前辭去知名企業資訊工程師高薪工作，一個人到法國攻讀碩士學位，以便能在法國就業。

今年7月H小姐因父親病危臨時飛回台灣，隔離檢疫14天結束回到士林住處，卻撞見陌生女子在家，與對方發生拉扯，H小姐指控，尼可拉斯不但把她推倒，更一路追打，從4樓打到1樓，造成她手腳多處受傷，事後H小姐赴醫院驗傷，並對男友提出傷害告訴。

鏡週刊向台北歐洲學校求證此事，但校方沒有回應。尼可拉斯則透過律師聲明，嚴重否認所有指控內容，還反控與H小姐分手後，她有騷擾、侵入住居等不當舉動，雖已構成犯罪，但皆未予以追究。

(中時新聞網)