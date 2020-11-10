新式數位身分證New eID明年元月即將試辦換發，據了解，中央印製廠已完成樣卡印製，蘇揆近期就會拍板，內政部預定本月底舉行記者會，讓證卡的「樣卡」正式對外亮相。

新式數位身分證New eID已確定明年7月全面換發。內政部長徐國勇日前表示，明年元月起，將擇定澎湖縣、新竹市，以及新北市部分地區進行試辦。據估計，約有80萬人可先拿到New eID。

再等最多20天，New eID即將亮相，其中卡面經政院核定，確定有國旗及中華民國國號，因外界有疑慮，New eID結合的個資，從原先紙本11項減為5項，只留姓名、身分證字號、出生年月日、當事人相片，背面僅有婚姻狀態。而非涉個資部分，則有製證日期、應換領日期、證件號碼條碼、統一編號條碼、及機讀區。

至於核心的晶片部分，共分4區保護，包括雙介面讀取的戶籍地區(地址僅到村里鄰)；公開區(姓名、統編等資料)；插卡讀取加密區(配偶、父、母姓名、出生地、性別、證件號碼後6碼、相片)；以及插卡自然人憑證區(姓名、統一編號後4碼、憑證序號、憑證有效日期)。

內政部上午舉行內政資訊成果發表會，其中New eID展示區的測試卡晶片上有小型台灣刻印圖樣，令人驚艷。內政部表示，目前證卡的樣卡已印製完成，尚未蘇揆核定，預計月底就會舉行記者會，正式對外介紹。

New eID預計全台2359萬人換證，總經費約48億元。民眾以舊身分證換New eID，以及初領者，都不收取費用；若已領取New eID，申請換證，將收取300元；因遺失而申請補證，考量相關資安風險控管及進行審慎查證，規畫收取900元。

數位身分證New eID展示區晶片有台灣圖樣(張理國攝)

(中時 )