近日深圳市人大常委會公布《關於修改〈深圳經濟特區文明行為條例〉的決定》，明確規範從即日起，深圳餐飲經營者不得設置最低消費，並應當引導消費者合理點餐。

據人民網報導，該《決定》在《深圳經濟特區文明行為條例》的基礎上，增加5條內容，各針對消費者、餐飲經營者、國家機關及企事業單位、各級各類學校、政府部門等5大主體，反對「舌尖上的浪費」。

該《決定》鼓勵文明健康飲食，對於「大胃王吃播」等現象予以叫停，提出傳播健康文明餐飲文化，不制作、傳播和宣揚超正常食量飲食、暴飲暴食的作品和信息，同時提倡辦理婚喪嫁娶和其他禮儀活動從簡用餐。

對於餐飲經營者，《決定》提出其應當引導消費者節約用餐，在菜單上標注份量，並在餐後主動協助打包，對節約用餐的消費者給予獎勵。此外，還鼓勵經營者創新推出有利於減少餐飲浪費的新產品、新模式、新業態，從源頭解決餐飲浪費現象。

此外也提出各單位食堂應當建立健全節約用餐制度，實行用餐人員動態管理，學校方面要把反對餐飲浪費作為日常教育內容，培養學生的節約習慣。

(旺報 )