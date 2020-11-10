不滿執政導致兩岸緊張，男朝蔡英文永和寓所潑不明液體遭逮。(中時資料庫)

男朝蔡英文永和寓所潑咖啡遭逮 辯：不滿執政導致兩岸緊張

蔡英文總統位於永和的寓所社區大門，昨天上午出現一位男子朝社區旁潑灑疑似咖啡不明液體，社區警衛發現後報警，警方根據監視器畫面發現該名男子早在案發前就已在社區旁勘查地形，清晨查出是住在永和的馬姓男子所為後，立即出動逮人。馬男遭逮後宣稱不滿蔡政府執政導致兩岸關係緊張才會前往抗議，但警方查出馬男有精神方面就醫紀錄，已先將其強制送醫。

警方調查，蔡英文總統位於永和的寓所，昨（9日）上午，有一名男子拿著不明液體在社區圍牆外朝社區潑灑後逃離，社區警衛發現後立刻報警，由於地點敏感，警方及國安單位立刻調閱監視器清查，根據逃離路線後查出是住在永和的一名馬姓男子所為。

據悉，馬男家住永和區文化路，今年10月曾前往蔡英文總統位於新北市永和區寓所社區大樓外徘徊、觀察地形，9日上午持不明液體前往該社區外潑灑，犯案後隨即逃離現場，社區主委發現後立即報警處理。

永和警分局調閱監視器今（10日）上午循線逮捕馬嫌，他向警方供稱，因不滿蔡政府執政，又擔心共軍會攻打台灣，才會前往抗議。警方也查出馬男所持有的液體疑似為咖啡。

警方指出，馬男患有精神疾病，會先將他強制送醫，就醫後再依恐嚇維安等罪嫌法辦。

(中時新聞網)