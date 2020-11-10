建碁（3046）旗下聚焦企業級解決方案的建碁智見，宣布與一零四資訊科技（3130）旗下「104人資學院」策略聯盟，攜手在後疫情時代共同推助台灣中、大型企業應用AI人工智慧與雲端技術進行數位轉型。

隨著母集團宏碁持續加速於推助中大型企業數位轉型與完善營運效率、以提升企業競爭力，建碁智見今年也推出由台灣AI團隊研發的「e臉通-Faceinfo」，及「企業級AI數據整合中台-ConnectUX」，並在建碁長年深耕數位看板的部署經驗下，將「e臉通-Faceinfo」融入數位看板功能，同時結合企業形象與資訊公告，並透過「企業級AI數據整合中台-ConnectUX」進行編輯排程。

此回與104人資學院的合作， 將已在逾500家中大型企業提供人力資源管理服務「eHRMS」人資管理系統串接「e臉通-Faceinfo」與「企業級AI數據整合中台-ConnectUX」等應用，整合既有的人事、假勤、薪資、保險、教育訓練、績效管理、資源申請、福利補助、員工入口網站等功能，經API串接，讓企業可透過輔導諮詢加速內部優化流程與管理，不再被繁雜的數位轉型流程所擾、全心投入於更高價值的業務。

建碁智見總經理林銘祥表示，企業數位轉型的第一步，從掌握珍貴的企業人才資源、傳遞企業重要理念與資訊開始，此回雙方策略合作將可進一步完善雙方API對接與呈現資訊．對於不論僱用大量員工的製造業、分公司數眾多的企業集團，或政府單位之運營、人資管理都有很大助益。

104人資學院資深副總經理花梓馨表示，104人資學院16年來深耕人資領域，專注於結合系統、人資管理與企業運營實務，依據豐富的業界經驗，協助企業建構出最適合的人事管理與人才培育制度。為了提供客戶更完備的全方位解決方案，此回與建碁智見攜手，透過系統的監控與紀錄，讓後疫情時代的人員健康管理更即時、透明，讓出勤管理流程更完整流暢，提高人資與總務的工作效率，基礎管理環境做好，才有餘裕進行組織體質的改造。

(工商 )