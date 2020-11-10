搶攻「雙11」商機，晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店和捷絲旅宜蘭礁溪館，舉辦限時一天24小時的雙11「晶」采快閃活動，自11月11日早上11點11分至11月12日早上11點11分止，同步於各酒店官方網站推出多項超值餐飲住房優惠，除酒店客房祭出市場最優房價外，餐飲補分更推出單人享用的自助餐券以及爐烤肋眼牛排吃到飽等全新商品，台北國際旅展來不及搶購的民眾，可把握機會。

雙11「晶」采快閃活動，台北晶華酒店祭出超有感的優惠住房專案，平日入住台北晶華酒店豪華客房，每晚3,280元，連住兩晚，也只要5,980元，此外更聯合集團旗下另一品牌捷絲旅，推出「雙品牌1+1三天兩夜住房專案」，4,980元即可連續或分別入住台北晶華酒店豪華客房和捷絲旅台北西門館精緻客房，讓房客們能充分體驗台北中山區的時尚悠閒氛圍、並感受西門町濃濃的街頭文化。購買上述住宿券者於11月底前於周一至周四入住，加碼再送用餐買一送一券乙張，可任選於柏麗廳、義饗食堂、泰市場等三家特色獨具的自助餐廳使用，或周五及周日入住不加價。

為回饋長期支持晶華餐飲的貴賓，台北晶華酒店更首次破天荒推出「柏?麗廳平日午餐吃到飽單人券」和「azie冠軍爐烤牛肉單人套餐雙11快閃限定牛肉吃到飽」餐飲優惠券，價格均為980元，等同最低下殺72折，消費者使用起來也更有彈性。

晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅和台南晶英酒店也推出超值住房優惠，平日入住捷絲旅宜蘭礁溪館，每晚只要2,599元，還可享早餐買一送一優惠，捷絲旅台北西門館平日入住精緻雙人房含早餐，每晚只要2,222元，還可享用香嫩多汁的美國肋眼牛排套餐；台南晶英酒店推出「雙11快閃-官網指定日住房專案」，於指定日期兩人入住，每房4,180元起，再加1,111元即可大啖光棍節套餐，內含貴賓廊早餐和晶華冠軍牛肉麵兩客。

(工商 )