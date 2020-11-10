衛生福利部台北醫院手術室今天發生火警，院方在第一時間撲滅火勢並疏散4名病人，起火點疑似為醫療儀器。院方澄清，手術室內並沒有柴油燃料。今日門診正常，起火原因待調查。

位於新莊的衛福部台北醫院表示，今天上午8時36分左右，手術室第7房起火。案發時，手術室第7房的等待手術女病患與護理人員正實施手術前準備，病人尚未麻醉。

當時，病患與護理人員發現病房內的一項醫療儀器冒起火花。醫護立即到外面通報其他醫護人員與醫院自衛消防編組人員。

院方說，事件發生第一時間醫護人員立即啟動火災緊急作業，8時36分系統自動通報火警。這時候，其他醫護與工務部門、自衛消防編組進入手術房滅火時，已經濃煙密布。

院方說，自衛消防人員分持滅火器等撲滅火勢，並將防火區塊門關閉。第一時間將火勢撲滅，也將4名等待手術的病人由醫護人員轉移至安全病房。

新北市府消防局人員隨後抵達現場，於8時48分確認火勢完全撲滅。消防人員確認其他手術室空間並未受到這次火警影響。

醫院表示，手術室為獨立作業空間，火勢發生時病房有病人及醫護人員正在進行術前準備。發現火勢的第一時間，病人由醫護人員協助轉移至安全病房。手術室現場疏散45人，包括4名病人與41名醫院醫療人員。

院方表示，手術室現場及手術室門後，並沒有外界報導的柴油燃料等危險油品。醫院說，雖然是疑似醫療儀器起火造成，但真正起火原因仍在調查中。醫院門診與其他服務正常。疏散的病人將於下午再進行手術。

新北市府消防局表示，上午8時36分獲報台北醫院火警，立刻出動12個分隊的人車前往搶救，火勢很快就被撲滅。火場地點是3樓開刀房起火，無人受傷受困。（編輯：方沛清）1091110

(中央社)