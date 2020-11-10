◎陳其邁宣布輕軌復工 藍嘆高雄民主已死

高雄市長陳其邁10日上午正式宣布輕軌二階即刻復工，市議員黃紹庭隨即在臉書貼文，大嘆「高雄民主已死」，痛批市府不顧民意、強渡關山，未來大順路單邊剩下6米寬，不僅交通更擁擠，若發生事故、意外災害，救護車、消防車如何順利通行，一旦延誤救災甚至鬧出人命，「請問邁市府官員誰付得起責任？」

◎雙颱共舞帶水氣 今起甩雨5天

第21號輕度颱風艾陶向西朝越南前進，第22號颱風梵高則有增強為中颱的可能，氣象局指出，雙颱雖不會直接影響台灣，但艾陶的外圍水氣使今明兩天全台都有降雨，梵高則在周三至周五會帶上一些水氣，東北部注意局部較大雨勢。

◎健保明年喊漲 健保會委員提漲幅上限

衛福部部長陳時中日前拋出明年健保費率恐調整，引發社會討論，健保會也擬在11月20日的健保委員會中討論是否調整，而依健保署規劃，健保費率恐從目前的4.69％上漲最高恐達5.55％，對此，消基會副董事長吳榮達表示，政府除了應撥補不足款487億元外，部分如愛滋病治療等應回到公務預算編列，也應開徵酒捐以挹注健保經費，如果健保要調整費率，最高也僅能調整至調降前的5.17％。

◎基隆嶼海象不佳 2020國際磯釣賽停辦

基隆市政府10日宣布「2020基隆嶼國際磯釣賽」活動取消，因氣候影響，考量參賽選手的安全及後續天候難已掌握，決定今年停辦，已報名參賽的選手，可向主辦單位辦理全額退費。

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(中時新聞網)