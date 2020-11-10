英國一名15歲男學生，被大他10歲的女老師麥克露比（Fay McRobbie）看上眼，引誘發生性關係，強迫交往成為情侶，如今已22歲的他，控訴麥克露比不想分手，多次以死相逼，讓他一度崩潰想「自宮」脫離魔掌。

據CTWANT引述 《太陽報》（The Sun）報導，現年32歲的麥克露比，7年前在伯克郡（Berkshire）某中學任教時，對當時年僅15歲的男學生有好感，強迫對方加入自己的武術課程後，趁四下無人予以親吻，再於友人家中奪走被害人的初夜，進而要求成為男朋友。

現年已22歲的被害人指控，麥克露比的控制慾很強，每當心情低落就要求他陪在身邊，忍無可忍提出分手時，對方竟以死相逼，後來得知他交了女朋友，更試圖破壞2人感情，讓他崩潰的想自宮，讓麥克露比死心。

被害人後來請某位教職人員代為報警，麥克露比去年5月遭警方逮捕。當地法官痛斥麥克露比為人師，卻強迫學生發生性行為，日前將她判處2年徒刑。

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(中時新聞網)