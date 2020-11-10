公視第7屆第2次董監事審查會議昨(9)日落幕，文化部長李永得因國民黨團推派的5位審查委員缺席，重批國民黨團要求其推舉的審查委員集體缺席，是赤裸裸的政治綁架。讓缺席的審查委員之一包正豪在臉書連連發文喊冤，指自己早有請假，要求李永得致歉。對此，文化部也證實，包正豪確實有請假，表達誠摯歉意。

包正豪於臉書貼文指出，自己於10月13日接受邀請，訂於11月9日去高中演講，直至11月3日才收到紙本資料，通知、詢問審查委員得否於11月9日一同參與會議。但在排定高中演講行程時，「文化部根本還沒開始詢問審查會議時間，更別說知道誰是董監事候選人，何來政治勒索的可能？」

包正豪表示，第一次調查開會時間的時候，他就特別註明「11／9上午絕對無法」，調查結束後，承辦單位還是選擇11月9日，「如果我沒記錯，11／9似乎有一位委員還在隔離當中（但也可能是我記錯，不敢肯定）。如果是，11／9真的很不合適，因為這是技術性剝奪委員參加會議的奧步欸！」

包正豪表示，雖可理解李永得因流會感到氣餒和不悅，但身為部長，應該把事情始末搞清楚，直接以政治勒索來形容國民黨推薦的審查人，根本是赤裸裸的抹黑與栽贓。讓人誤會因為政黨立場而惡鬥，是他難以容忍與承受的。

對此，文化部今（10）日針對公視董、監事審查委員會委員請假一事表示，包正豪確實於10月27日文化部發出會議時間通知後，隨即於10月28日以電子郵件通知文化部，「很抱歉，11／9我無法出席，將另行委託其他委員代理」。

文化部強調，昨日關於審查會的說明並非針對個別審查委員，而是針對國民黨黨團的公開發言，其間的落差造成審查委員被誤解，文化部表達誠摯歉意。

(中時 )