鍾明軒因《鬼滅之刃：無限列車篇》劇場版配音被取消，槓上動畫代理商木棉花，儘管雙方都已經出面道歉，然而事件卻不斷延燒，甚至有一名網友聲稱要為鍾明軒報仇，不但盜錄電影結尾，還貼上IG限時動態，大爆劇情結局，對此木棉花也回應，目前正在處理中。

鍾明軒近日拍片自爆他原本要為動畫電影《鬼滅之刃：無限列車篇》配音，雙方都已經口頭確認細節，卻因他有「政治立場」而臨時喊卡，氣得他大罵希望木棉花公司早日倒閉，引起熱烈討論，事後他也向木棉花道歉出言不遜，卻還是無法澆熄網友的怒火。

在配音事件爆出後，一名疑似鍾明軒粉絲的網友向木棉花嗆聲，「木棉花公司，你們欺負我最可愛的鍾明軒，所以我在台北看電影的時候 順便錄下來給大家知道結局。」不但將電影劇情都寫下來大劇透，還不斷諷刺，「真的是好奇怪的卡通，還不如期待之後的小魔女Doremi呢」。

女粉絲盜錄電影為鍾明軒報仇。(圖/翻攝自IG)

網友還在貼文中炫耀，「我還有全部畫質更好的影片，都請我的男朋友架設的攝影機錄好啦」，貼文一出掀起眾怒，網友瘋狂標註木棉花的帳號，希望官方回應，而木棉花今(10)日也發表聲明，坦承昨日就已經發現處理，「正在跟法務確認研擬中。」

(中時新聞網)