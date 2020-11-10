許世宗將電機知識帶入家庭，讓家裡變成教室，設計勾稽表讓學生回家與家長、共同搜尋家中故障毀損的水電設備。(吳建輝攝)

44歲的達德商工電機科老師許世宗，今年以「生活水電‧居家教室‧學以致用」為主題，獲得教育部高級中等學校創新教學獎，評選榮獲「技術型高中-銀質獎」，高中時同為達德商工學生的許世宗較為叛逆，多虧當時的老師黃麗玲讓他改變，在高中3年內一共考取9張證照，畢業後選擇在學校服務，至今已經超過20個年頭，許世宗表示，能得到肯定相當開心，但這份獎項是屬於所有幫助過他的老師，及努力學習的學生的。

108課綱核心素養，強調學習不侷限於學科知識或技能，因與生活結合，許世宗將電機知識帶入家庭，讓家裡變成教室，設計勾稽表讓學生回家與家長、共同搜尋家中故障毀損的水電設備，更帶領學生走入社區，為獨居老人及弱勢家庭，進行免費水電檢修。

許世宗也帶領學生走入社區，為獨居老人及弱勢家庭，進行免費水電檢修。(吳建輝攝)

許世宗表示，年輕時較為叛逆，打架、鬧事樣樣來，還差點加入幫派，但在老師的引導下加入春暉社，擔任志工服務人群，讓他開始省思，逐漸走回正軌，並將自己所學融入到自己的教學課程，讓學生更喜愛實習課程，除了能有效提升生活中的實務經驗，到社區檢修面對人群學習溝通的技巧，對未來進入職場也有很大的助益。

許世宗說，引導學生脈絡化的學習情境，包括歷程、方法、策略，不單單只是重複練習考試科目，在每次的社區檢修，都讓學生自主學習、培養團隊思考及解決問題的能力，得獎是一種肯定，他會帶著這份榮耀，繼續努力向前。

達德商工校長許維純說，達德開辦創新教學已經10年，但工業科的教學方式較難突破，評選時通常成績都不盡理想，今年許世宗老師帶領達德，榮獲教育部的肯定，相當不容易，許世宗老師本身也是達德商工的畢業校友，已經稱得上是傑出校友，也希望他繼續努力，帶領達德走向新的高峰。

(中時 )