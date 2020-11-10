美總統大選撲朔迷離，讓許多名嘴預測紛紛失靈。民進黨桃園市議員王浩宇與前民進黨立委沈富雄隔空互槓，沈富雄表示，他是個小混混，沒有常識，也要看電視；王浩宇回應說，沈富雄兩個預測都錯誤，可笑至極。兩人在網路上唇槍舌戰，引來許多網友圍觀。

而今(10)日王浩宇又發文回嗆沈富雄，表示沈富雄這次預測美國大選的結果正確，「只是剛好而已」。他指出，這次拜登雖然如同民調預測勝選，但美國內部出現很大的檢討聲浪，如果依照美國各民調機構的預測，就算是把誤差的3%左右也計算進去，拜登可以在普選大贏5到8%、搖擺州狂贏5%以上。

但最終拜登僅贏4%不到，而在當初民調預測拜登領先5到10%以上的幾個搖擺州，雙方的差距都在0.32%內，真的是差一點就翻盤，顯示民調調查方式確實有檢討空間。王浩宇認為，川普就算敗選，也拿到比過去歐巴馬更高的選票，創下敗選者史上最高的得票記錄，這樣叫做慘敗？「我是不懂沈富雄的定義啦！」

王浩宇的「說法」唬得網友們一楞一楞，直呼「他到底在工三小？」、「所以人家還是預測對了啊，你在崩潰甚麼」、「佛地魔又在強辯了」、「川粉找到浮木沒」、「乖，褲子穿好」、「真難看」。

(中時新聞網)