配合新北耶誕城盛事，板橋凱撒大飯店宣布，館內「家宴」餐廳「港點吃到飽」活動自即日起再加碼延長至12/31日，並升級推出「饗家滋味2.0」，平日週一至週五午餐及週一至周四平日晚餐時段供應粵菜港點吃到飽、每位680+10%元，全新菜單46道美饌提供無限享用，包括江南小吃、風味砂鍋類、田園時蔬、港式點心、珍品海鮮等七大類。

板橋凱撒家宴中餐廳自8月起推出期間限定港點吃到飽活動廣受消費者喜愛，開賣不到一週即場場爆滿、提早預訂至10月下旬，前來品嚐多為友人或家庭聚餐2至4人相約而來嗑美食，而最高紀錄更有同桌2位客人當次用餐完食多達50盤餐點(原總價超過12,500元)，等於兩人只需要花1折的價格即可享受超值優惠。

板橋凱撒「饗家滋味． 港點吃到飽2.0」菜色內容包括：

1.江南小吃：明爐燒鴨、紹興醉雞卷、霍香牛腱肉、佛山汾蹄、風味燻小卷、和風拌魚皮、黃金泡菜、甘露脆銀蘿、蟲草海蜇絲。

2.風味砂鍋類：麻辣杏鮑菇雞球煲、麻婆蝦仁豆腐煲、臘味芋頭煲、沙茶銀絲牛肉煲、怡香蹄筋茄子煲。

3.田園時蔬： 蒜炒莧菜、培根高麗菜、蝦醬空心菜、腐乳西蘭花、蒜茸蒸絲瓜。

4.珍品海鮮選集：豉汁百花釀豆腐、宮保皮蛋蝦仁、咖哩草蝦、泰式蒸鱸魚球、富貴沙汁蝦仁、鳳梨糖醋鱸魚球、油鹽水浸鮮魷。

5.家禽肉類： 滑蛋炒牛肉、白灼金菇牛肉、蔥江爆松?豬、芹香炒臘味、酸菜脆汾蹄、脆梅焗子排。

6.主食類：生炒牛鬆飯、臘味炒飯、豉油皇肉絲炒河。

7.點心類：松露鮮蝦餃、魚子蒸燒賣、鮮蝦腐皮捲、三絲炸春捲、臘味蘿蔔糕、豉汁蒸肉排、菇菇流沙包、蜜汁蒸鳳爪、椰汁紅豆糕、蓮蓉芝麻球。

板橋凱撒飯店提醒，活動僅平日週一至週五午餐11:30-14:00 (用餐時間限2小時)及週一至周四晚餐17:30-21:00 (用餐時間限3小時) 供應，特殊節日不適用。成人每位680元、孩童每位399元，需另收一成服務費

(工商 )