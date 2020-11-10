台南市一名林姓男子7年前因黃姓友人欠百萬賭債未還，於是和5名同夥痛毆黃男，黃男心有不甘，事後撂人理論，過程中，林男持槍打中黃男車中一名薛姓男子，導致薛男膀胱破裂重傷，林男被判刑9年定讞，卻躲刑責逃2年，刑事局南部打擊犯罪中心警方得知林男藏匿台南，循線逮獲林男時，他一度還拿雙胞胎哥哥證件矇騙，警方當場叫他本名，林男瞬間應聲當場栽了！

林嫌7年前持槍打傷無辜者的座車，前方擋風玻璃可見彈痕。（圖／讀者提供）

警方指出，在台南市經營科技公司的林姓男子（41 歲），7年前因黃姓友人（45歲）積欠上百萬的賭債未還，為追討債務，林男夥同陳姓男子等5人將黃男痛毆一頓，並出言恐嚇「我知道你的行蹤，隨時可以對你不利」。

林嫌當年犯案後，在巷弄中逃逸被監視器錄下行徑路線。（圖／讀者提供）

黃男事後心有不甘，撂人欲討回公道，卻反遭林男等人持球棒、鐵棍及磚頭，連人帶車圍毆、猛砸，過程中，林男持改造手槍朝車內開槍，結果打中在車內的薛男，造成薛男膀胱破裂重傷。

林嫌被警方逮捕後，法院依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，判處林嫌9年重刑定讞，原本2年前應入獄，但林嫌卻未報到潛逃，檢方於是發布通緝。

警方查知林嫌仍在台南市一代躲藏，鎖定林嫌落腳在慶平街，上月底循線將林逮捕，警方當時趨前詢問林嫌身分時，林一度持雙胞胎哥哥證件受檢，警方趁林左顧右盼時，趁機叫他本名，結果林本能反應地當場回頭，戳破他偽造雙胞胎哥哥身分伎倆，訊後解送歸案。

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(中時新聞網)