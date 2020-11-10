台南市一名林姓男子7年前因黃姓友人欠百萬賭債未還，於是和5名同夥痛毆黃男，黃男心有不甘，事後撂人理論，過程中，林男持槍打中黃男車中一名薛姓男子，導致薛男膀胱破裂重傷，林男被判刑9年定讞，卻躲刑責逃2年，刑事局南部打擊犯罪中心警方得知林男藏匿台南，循線逮獲林男時，他一度還拿雙胞胎哥哥證件矇騙，警方當場叫他本名，林男瞬間應聲當場栽了！
警方指出，在台南市經營科技公司的林姓男子（41 歲），7年前因黃姓友人（45歲）積欠上百萬的賭債未還，為追討債務，林男夥同陳姓男子等5人將黃男痛毆一頓，並出言恐嚇「我知道你的行蹤，隨時可以對你不利」。
黃男事後心有不甘，撂人欲討回公道，卻反遭林男等人持球棒、鐵棍及磚頭，連人帶車圍毆、猛砸，過程中，林男持改造手槍朝車內開槍，結果打中在車內的薛男，造成薛男膀胱破裂重傷。
林嫌被警方逮捕後，法院依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，判處林嫌9年重刑定讞，原本2年前應入獄，但林嫌卻未報到潛逃，檢方於是發布通緝。
警方查知林嫌仍在台南市一代躲藏，鎖定林嫌落腳在慶平街，上月底循線將林逮捕，警方當時趨前詢問林嫌身分時，林一度持雙胞胎哥哥證件受檢，警方趁林左顧右盼時，趁機叫他本名，結果林本能反應地當場回頭，戳破他偽造雙胞胎哥哥身分伎倆，訊後解送歸案。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。