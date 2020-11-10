經媒體預測，民主黨的拜登在取得超過270張選舉人票下，已成為2020年美國總統大選的當選人，不過總統川普一再指控多處出現選舉舞弊，並自稱他贏了；而據美媒《Axios》報導，川普競選團隊將舉行草根造勢，指控「死人投拜登」等選舉舞弊行為，藉此繼續對抗大選結果。

川普競選團隊表示，除了訴諸法律途徑外，川普競選團隊將舉行草根造勢，揭露拜登選舉舞弊事蹟，藉此持續對抗美大選結果。影片為川粉們的遊艇遊行造勢。

報導指出，4名川普競選團隊的顧問透露，川普團隊將大規模蒐集已過世的人訃聞，藉此證明他們投給拜登，並指控這只是拜登選舉舞弊的一部分具體證據。但《Axios》指出，川普團隊一再宣稱拜登是靠廣泛的投票詐欺、舞弊與貪污才贏得大選的說法，至今仍無具體證據證實。

1名顧問表示，川普團隊有足夠人力打一場「人盯人」的戰鬥，報導也稱川普團隊已準備好在如喬治亞州、亞利桑那州，以及賓州等多個州內發起重新計票要求，如在喬治亞州敗選的共和黨眾議員柯林斯（Doug Collins）將領導競選團隊在喬治亞州重新計票的工作，而曾任川普在2016年交接團隊顧問的朗霍弗（Kory Langhofer）也將帶領團隊打司法戰。

另外，據《國會山莊》報導，團隊也將宣布，除了在數個州內要求重新計票之外，也將舉行聚焦在選舉訴訟的示威遊行。川普競選團隊發言人表示，造勢將以類似「遊艇遊行」或「重機遊行」等草根方式進行，號召川粉們支持川普繼續打法律戰。不過，川普本人不會親自舉辦遊行。

(中時新聞網)