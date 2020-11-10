74歲的小卉阿姨曾深受憂鬱及失智症所苦，且罹患青光眼和白內障導致視力模糊，原本每天在家都悶悶不樂，但自從來到伊甸的托老中心，開始整理菜園、擔任活動小老師、收拾清理午餐的碗筷，甚至也會幫忙照顧其他長輩，並坐上交通車快樂返家，每天來到伊甸的托老中心都很開心，因為她知道每件事都是她能力所及且最拿手的事，從中找回了那個活躍的自己。

據推估，再過5年後我國就會達到超高齡社會，每5人中就有1人超過65歲，伊甸基金會發布今年走上街頭短訪的影片，一探民眾對「老」的看法發現，無論什麼年紀，老後「沒人陪」及「生活孤單」是多數民眾最擔心的生活狀態；而大家對「老」的想像，則不外乎是身體機能退化、虛弱、孤單等刻板印象，對於老後生活也能活得快樂精彩，更是紛紛感到驚訝。

83歲的茂松伯伯於2018年中風後，身體行動變得沒有過去那麼俐落，只好將原本退休後悠閒務農、社區大學等活動都暫停，除了到醫院復健、外出散步外，就沒甚麼地方可去，自從加入伊甸台北頤福日照後，同儕間的互動與照服員帶領復健，再加上各項有趣的課程，讓他不僅恢復過去的活力，個性也變得開朗許多。

而伊甸承辦全台18個托老中心，伊甸基金會副執行長何天元表示，受到疫情影響，整體捐款下滑，目前老人照顧計畫還有約2000萬元的缺口，邀請社會大眾與伊甸攜手，陪伴長輩、也陪伴他們的家人慢慢老。捐款可洽伊甸基金會官網或0800-025-885。

伊甸基金會邀請社會大眾，陪伴長輩、也陪伴他們的家人慢慢老。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

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