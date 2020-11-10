由美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech研發的新冠疫苗，有90%防感染效果消息一出讓全世界振奮，中央流行疫情指揮中心表示，可透過COVAX來取得這款疫苗，然而網友們聽了卻覺得不樂觀，認為整天宣稱國內0感染、本土0確診的台灣，就緊急程度「一定是分配到最後的」。

有網友在PTT八卦板發文，認為輝瑞是商業公司，大部分疫苗都是自己出售，只有少部分會分配給COVAX，即使疫苗全部給COVAX量也一定不夠，正常都是分配給疫情嚴重的地區優先，「至於整天宣稱國內0感染的，就緊急程度來說一定是分配到最後的。」

對此，網友們也紛紛留言，認為陳時中又再騙了，「指揮中心也沒說什麼時候可以拿到啊」、「又再騙， COVAX平台給的量少條件也嚴格，你買的到嗎」、「呵呵！有機會」、「沒看到其他國家除了COVAX平台外，還找疫苗代理商談判嗎」、「台灣政府自己都會砍掉65以下的疫苗施打，難道COVAX不會看各國疫情狀況來分配有限的疫苗嗎？」。

但也有人覺得，「這些藥商投下去的成本總要回收 還是賣給有錢的國家優先的啦」、「台灣hold得住，給急的國家ok啊」。

(中時新聞網)