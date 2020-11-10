8名男女遊客昨（9）日相約赴花蓮萬里溪溯溪，並在當地享受野溪溫泉，未料山區突降大雨導致水流暴漲，加上天色轉黑找不到出路而受困。警消晚間獲報急赴救援，終於在深夜近11時成功抵現場，在深及胸腹的湍流中成功將遊客們救出。

花蓮警消表示，該批遊客共5男3女，其中6人來自新北市，他們在2名花蓮當地友人帶領下赴萬榮鄉萬里溪溯溪、泡湯，未料傍晚近6時打算回程時，受困溪床中央的沙洲。

其中1名男遊客奮力脫困後，下山求救，警消獲報於晚間8時許集結人力赴現場救援，救難人員穿過湍急溪流，終於在晚間10時許抵達受困地點，並以繩索、救生衣等助待援的7人脫困，結束驚魂夜。

花蓮縣消防局強調，萬里溪上游的野溪溫泉徒步約需1小時半才能抵達，建議遊客若要前往，最好一早就出發，因秋冬天色轉黑較快，遊客在不熟悉路況、安全渡溪方式等情況下，很容易受困，且前往泡湯溯溪時，最好帶齊繩索、手電筒、防寒衣或救生衣等設備，以防意外發生。

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(中時新聞網)