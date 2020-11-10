馬蘇節目上落淚。（圖／翻攝自八組吃瓜蜀黍微博）

39歲大陸女星馬蘇過去曾演出《新白髮魔女傳》、《羋月傳》等，她和金馬影后李小璐過去是好友，2017年李小璐和PG One鬧出夜宿門事件，馬蘇第一個跳出替閨密喊冤，未料去年親密片流出，無疑是間接打了馬蘇一巴掌，最近馬蘇上節目，鏡頭前情緒失控落淚，自認以前都是演女一（女主角）的，最近幾年特別倒楣，有走下坡的感覺。

李小璐8年前和賈乃亮結婚，男帥女美，被視為演藝圈的模範夫妻，兩人育有一女「甜馨」，先前賈乃亮帶女兒上節目，更是將全家的人氣炒到頂點，2017年年底狗仔拍到李小璐和饒舌歌手PG ONE共宿一宿，當時馬蘇親上火線，替李小璐解釋只是姊弟，之後卻被徹底打臉。

馬蘇今年初上《吐槽大會》，拿賀軍翔和蕭亞軒比喻，羨慕他們真的可以公歸公、私歸私，保有男女間的純友情，並指自己就是相信有，才會被打臉，暗指李小璐的不倫戀。最近馬蘇再上《演員請就位》，透露過去在演員工作上特別有自信，以演技自豪，這幾年卻灰頭土臉。

馬蘇說：「這幾年也挺倒楣的，拍的戲沒什麼播，然後還攤上了一堆亂七八糟的事，就像是一團亂麻一樣，我不知道該怎麼衝破，我之前真的都是演女一號的，有很長一段時間，就開始工作越來越少」，幸好後來有朋友支持她，問她有個小角色願不願意幫忙，她便用盡全力去表演，演完後讓臨時演員都驚訝為她鼓掌，她慶幸說：「那瞬間我覺得我還『活著』，這個舞台還需要我」。

(中時新聞網)