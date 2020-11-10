為達到蔡政府2025非核家園政策，天然氣將佔能源占比50％，桃園大潭中油第三天然氣接收站因而大興土木，然而大潭藻礁已確認是一級保育類柴山多杯孔珊瑚全球最大族群的棲地，為反對三接開發，多位學者將研究投稿至國際期刊，研究顯示沿海開發威脅生態多樣性，珍稀的柴山多杯孔珊瑚恐一去不復返。

搶救大潭藻礁行動聯盟、東海大學生命科學系及中研院生物多樣性研究中心今(10)日共同舉行記者會，是針對藻礁議題召開的第117場記者會。

中研院生物多樣性研究中心助理研究員陳昭倫表示，2018年10月8日在副署長辭職與多位環評委員離席情況下，中油第三天然氣接收站的開發案被強行通過，目前正在進行行政訴訟法律案、類公聽會以及推動2022藻礁公投等救濟措施，另外2019年10月投稿至「海洋與淡水域水生生態系保育」（Aquatic Conservation： Marine and Freshwater Ecosystems）國際學術期刊，經過一年同儕匿名審查，於2020年的8月以「沿海開發威脅著台灣西北桃園藻礁魚類多樣性最高的海域」為題接受，確認大潭藻礁生態的無可取代性與急迫保育的重要性。

東海大學生科系暨環境與生態研究中心副教授溫國彰指出，大潭藻礁群生態豐富，在對大潭藻礁和觀新藻礁保護區等樣點進行魚類種類、數量及尺寸的比較後，顯示大潭G2和永安皆為物種多樣性最高之處，大潭更記錄到紅肉丫髻鮫、石斑與笛鯛等經濟性魚類。

東海大學生命科學系暨環境與生態研究中心教授劉少倫說，大潭藻礁的主要建礁海藻-殼狀珊瑚藻的物種多樣性非常豐富，有8成以上的物種為學界尚未描述的新種。

根據研究發現，礁體上參與建礁的殼狀珊瑚藻也在潮水愈低的位置生長愈旺盛，顯示殼狀珊瑚藻仍持續的參與大潭藻礁的礁體建構，中油三接的建設影響沿岸水流，除了影響殼狀珊瑚藻的生長建礁，也會弱化大潭藻礁做為當地海洋生物的家，並進而影響當地的漁業資源。

(中時 )