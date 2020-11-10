美國總統大選結果出爐，民主黨候選人拜登等了32年終於將得償總統宿願。國民黨前主席朱立倫對外界形容他「台灣版拜登」，笑稱有朋友告訴他不要叫「台灣拜登」，乾脆叫「拜倫」，成為大詩人（英國19 世紀初期浪漫主義詩人）也不錯。他認為美國總統大選告訴全世界，未來應走回穩健、主流、中道、理性的力量，希望這是未來的趨勢；拜登就是理性穩健的力量，他也希望拜登能領導整個自由世界，成為穩定的力量。

朱立倫今天到世新大學演講「民粹主義」，會前接受媒體聯訪時表示，2018年台灣會計事務所進行企業調查，發覺台灣經濟的三大威脅，第一大就是民粹主義，可見連企業界都非常擔憂，希望未來穩健、理性、中道力量能成為世界的政治、國際的環境及經濟的發展的主導力量。

朱立倫說，其實他很佩服拜登一直堅持溫和、理性、中道，且很包容、客氣。當年他參加一場活動，看到拜登、包威爾將軍還有很多共和黨的大老都是非常好的朋友，現場交流完全沒有黨派之分，拜登就是這麼謙和、理性中道的人，不論民主黨、共和黨都得到很多支持。

他說，這幾年拜登到校園演講，大家都說拜登像親切的阿公、爸爸，這就是很親民、穩健、理性的力量；今天美國在困境中，大家願意選擇拜登成為未來領導人，他也希望拜登領導自由世界，成為穩定的力量，重建經濟還有克服疫情災難，穩定世界。

至於2024大選的朱侯配可能，朱立倫回應，現在沒有任何配的問題，現在是做事的時代，新北市長侯友宜在好好做事，他非常以侯友宜能獲得這麼多民眾肯定為榮，而國民黨要走回社會穩定、溫和理性中道的力量，讓大家看到國民黨是願意做事的政黨，這樣將來才有機會。

對於拜登是否會改變美豬政策，以及民進黨批評國民黨「親中反美」。朱立倫反擊說，「民進黨又在貼標籤，又在走民粹主義。」不論國民黨或民進黨，台灣絕對是親美，但在親美過程中，14年來對萊豬的立場都一樣，就是重視食安。台灣的萊豬立場的主要原因是飲食習慣，台灣養豬戶也很重要，禁止萊劑是長期政策，民進黨至少要堅持食安的立場，尤其是含量最高的內臟，希望民進黨向美國重啟談判。

(中時 )