記憶體封測廠力成(6239)受惠記憶體封測需求持穩、邏輯IC封測需求強勁，2020年10月合併營收續「雙升」至64.68億元，登近半年高點、續創同期新高，表現略優於預期。在邏輯IC封測需求持續暢旺下，公司預期第四季營收可望持穩向上、恢復成長。

力成近期股價在84～90元區間盤整，今（10）日開高走揚、最高上漲2.3％至89元，早盤維持逾1.5％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超1672張，但昨日轉為買超548張。

力成公布10月自結合併營收64.68億元，較9月63.12億元成長2.47％、較去年同期63.14億元成長2.44％，登近半年高點、續創同期新高。累計前10月合併營收636.25億元，較去年同期535.31億元成長18.86％，續創同期新高。

力成執行長謝永達先前法說時表示，由於遠距需求維持強勁、邏輯需求勝於記憶體，預期力成第四季營收可望較第三季持穩向上。其中，邏輯將持續成長、擔當主動能，Flash將略優於第三季，DRAM則預期較第三季持平略降。

投顧法人認為，力成10月營收表現略優於預期，第四季營運淡季不淡、年增率可望落底，加上明年首季亦可望淡季不淡，營收年增率將轉折揚升，近期股價已反應下半年營運動能轉弱及英特爾利空，維持「買進」評等、目標價120元不變。

亞系外資先前亦出具報告，認為力成第三季獲利表現符合市場預期，邏輯業務將擔當短期及長期成長主力，看好力成2020～2022年營收均可望維持雙位數成長、毛利率逐年走升，認為股價已被低估，維持「優於大盤」評等、目標價129元不變。

(時報資訊)