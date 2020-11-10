明泰(3380)第三季受益於無線寬頻、數位多媒體等各產品出貨成長，加上合併仲琦(2419)營收挹注，每股盈餘為0.44元，為近17季以來新高。

明泰第三季的合併營收為96.71億元，季增加約25.2%，主要來自於無線寬頻、數位多媒體等各產品出貨成長及合併仲琦(2419)營收挹注；明泰第三季各產品線的營收比重，無線寬頻網路產品(Wireless Broadband)占46%，數位多媒體網路產品(Digital Multimedia)占30%，區域/都會網路產品(LAN/MAN)占21%，其他(Others)占3%；營業毛利額季成長15.2%至14.58億元；營業費用為10.81億元，營業費用率季減少約2.0個百分點至11.2%；營業淨利為3.77億元，營業利益率為3.9%；本期淨利為2.64億元，歸屬於母公司本期淨利為2.40億元，每股盈餘為0.44元，為近17季以來新高。

明泰累計前三季的合併營收為223.81億元，較去年同期增加約100.8%；前三季各產品線的營收比重，無線寬頻網路產品(Wireless Broadband)佔44%，區域/都會網路產品(LAN/MAN)佔29%，數位多媒體網路產品(Digital Multimedia)佔22%，其他(Others)佔5%；營業毛利較去年同期成長86.7%至35.70億元；營業費用為30.28億元，營業費用率較去年同期減少約2.5個百分點至13.5%；營業淨利為5.42億元，營業利益率為2.4%；稅後淨利為4.03億元，歸屬於母公司本期淨利為3.22億元，每股盈餘為0.60元。

(時報資訊)