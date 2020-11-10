大陸車市需求回溫，車用端子及連接器廠-胡連(6279)營運自第3季展現成長力道，第3季稅後盈餘達1.61億元，季增3.02倍，累計前3季每股盈餘為2.6元，由於第4季進入大陸車市傳統旺季，胡連樂觀看待第4季業績，亞系外資亦出具報告力挺，重申「買進」評等及目標價110元，胡連盤中股價逆勢漲停。

胡連產品以車用端子及線束為主，原本客戶多為大陸車廠，不過近幾年公司積極布局東南亞及歐洲市場，並順利切入電動摩托車領域，逐步擺脫客戶及產品過度集中的問題，今年上半年營運雖然因新冠肺炎疫情、東南亞及歐洲各國封城封國，車廠停工陷入谷底，但大陸新冠肺炎疫情控制得宜，且第3季各國陸續解封，車廠恢復生產，讓胡連營運在第3季傳統淡季中衝出佳績，重回成長軌道。

在稼動率提升下，胡連第3季合併毛利率拉升至38.23%，季增8.22個百分點，營業淨利攀高至1.93億元，季增2.05倍，單季稅後盈餘為1.61億元，季增3.02倍，單季每股盈餘為1.6元；累計前3季營業毛利為7.93億元，年成長3%，合併毛利率為33.33%，年增4.24個百分點，營業淨利為3.35億元，年成長9.48%，稅後盈餘為2.58億元，年成長2%，每股盈餘為2.6元。

隨著傳統旺季來臨，胡連10月合併營收攀升至3.82億元，月增10.4%，年增14.32%，為今年單月新高，累計前10月合併營收為27.63億元，年減7.41%；胡連表示，目前訂單滿載，廠區都在加班生產，第4季業績可望有不錯表現。

亞系外資報告指出，胡連稼動率的改善化解了原物料的不利影響，來自大陸汽車客戶銷售回溫、主要客戶滲透率提升及新產品加速，支持了我們對胡連大陸地區2020年/2021年營收分別年減8%及年增28%預估，隨著大陸及中國以外地區復甦，稼動率改善及原物料趨穩，我們提高胡連2020年獲利20%，並維持2021年獲利預估，重申「買進」評等及目標價110元。

(時報資訊)