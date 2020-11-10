美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰。香港媒體評論直言，拜登上任後將改變美中台三方情勢，過去被川普操弄到兵凶戰危的兩岸關係終於可以「喘口氣」；但也不排除川普將出奇招，甚至會以軍事行動做大規模「困獸之鬥」，籲兩岸必須做好心理準備，尤其是過去對川普言聽計從的民進黨政府，在政權轉移這兩個月，政治判斷絕不能失準。

《中評社》評論分析，從政見來看，拜登上任後可望回到歐巴馬總統時代的多邊主義，美國將重回世界懷抱，與各大國際組織間的合作與重整也將啟動，一改川普時代四處拉幫結派對付中國的作風。拜登主政下，將改變過去被川普操弄到兵凶戰危的美中台三方關係，兩岸總算可以「喘口氣」，而民進黨政府面對現實也不得不「轉向」；民進黨方向必須重新調整，國民黨也勢必會被牽動，2020年底兩岸和平出現曙光。

評稐稱，台灣民意基金會董事長游盈隆曾形容「拜登當選對台灣是一個災難」，但這其實是錯的，因為一旦川普連任，台灣將繼續被綁在「抗中」的「火戰車」上，隨著美國對台軍售加碼、美國高層訪台或總統蔡英文訪華府，「台海遲早出大事」。評論痛批，民進黨政府深信兩岸開戰美國一定會派兵解救，會做出這種錯估國際情勢的判斷，「不知是什麼奇怪邏輯」，儼然是被台獨沖昏頭與被大內宣給盲目了。

此外，評論更提醒，川普的任期到明年1月20日，他除已揚言發動法律大戰，更不能排除他再出奇招，甚至可能祭出軍事行動來把事情搞大做「困獸之鬥」。值此變局，兩岸都必須做好心理準備，尤其是過去對川普言聽計從的民進黨政府，在政權轉移的這兩個月，政治判斷尤其不能失準。

(中時新聞網)