高雄苓雅區某國小10日上午發生氣爆，校內供應午餐的廚房鍋爐室，突然發生巨大爆炸聲響，鍋爐室的窗戶碎裂，玻璃碎片四濺，排煙管殘骸更噴飛到校外的人行道上，警消接獲報案後立即到場救援，幸好並無造成人員傷亡。

據了解，學校廚房在平日上午6點就會開始作業，鍋爐主要用在蒸飯，意外發生時，米飯已經大致蒸煮完成，卻突然發出巨大聲響，嚇壞所有人，學校警衛與廚工立即前往查看，並請警消到場協助處理，警消趕抵時現場並無火煙，緊急關閉瓦斯開關，確認安全後則交由校方人員處理。

校方表示，經過消防局鑑識人員研判可能是鍋爐室的鍋爐馬達發生故障所致，事件發生當時剛好是上學時間，所幸無人車經過，廚工及師生均安，目前已經請廠商到場檢查及維修，初步判定是鍋爐馬達發生故障所引起，與電力、瓦斯並無相關。

高雄苓雅區某國小10日上午發生氣爆，校內供應午餐的廚房鍋爐室，突然發生巨大爆炸聲響，鍋爐室的窗戶碎裂，玻璃碎片四濺，排煙管殘骸更噴飛到校外的人行道上。（洪浩軒攝）

校方指出，鍋爐室的鍋爐系統是在今年暑假採購完成，並無老舊情形，為了確保安全，他們已請鍋爐廠商進行維修檢查，後續將依採購契約規定處理，另外，為了讓學生中午午餐供應順利，學校立即啟動供餐應變措施，以替代鍋爐將未完成的餐食製作完畢，廚房目前已開始順利運作，當日的午餐確定供餐無虞。

高雄苓雅區某國小10日上午發生氣爆，校內供應午餐的廚房鍋爐室，突然發生巨大爆炸聲響，鍋爐室的窗戶碎裂，玻璃碎片四濺，排煙管殘骸更噴飛到校外的人行道上，校方請鍋爐廠商進行維修檢查。（洪浩軒攝）

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