鴻海集團老臣、SMT前資深副總經理廖萬城，被控向供應商索賄，並在驗收特定產品時放水。一審依背信罪等罪，重判廖10年半徒刑；全案歷經二審改判、三審發回，高等法院更一審今（10）日依判廖2年徒刑，沒收316萬餘元犯罪所得，檢方可上訴。

檢方起訴指出，廖萬城擔任鴻海集團SMT（表面組裝技術）技術委員會副主委，握有採購鴻海集團所屬事業體零件、原物料和各式儀器的職權，卻未遵守採購決策及規範，圖謀一己私利，恣意逾越其核決權限，害鴻海多花採購費用，自己則收取供應商回扣。

台北地院一審認定廖男犯4次背信罪，犯罪所得1億多元，重判10年半；高院二審僅認定1次犯行，犯罪所得239萬元，改判1年4月；檢方、廖男均提上訴，最高院發回更審。

高院更一審同樣認定廖男僅犯1次背信罪，使鴻海額外支出採購成本人民幣34萬元、日幣1億8374萬5296元，今判他2年徒刑，並沒收犯罪所得316萬6934元。檢方追加起訴部分則無罪。

更一審另依共同背信罪，判同案被告鄧志賢1年徒刑，沒收49萬餘元；判同案被告郝緒光6月徒刑，併科罰金2萬元，沒收人民幣13萬元。

(中時 )