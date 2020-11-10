內政部今天舉辦「內政資訊成果發表暨資訊發展研討會」，現場發表邁向無密碼時代的TW FidO台灣行動身分識別系統APP等多項成果。內政部次長邱昌嶽表示，數位科技的進步，改變民眾和政府的互動方式，內政部配合國家發展委員會「服務型智慧政府計畫」，持續簡化政府申辦流程，讓民眾享有更安全便捷的生活環境。

邱昌嶽指出，為了讓民眾不必記憶帳號密碼，又能方便使用各級政府的網路服務，內政部推出TW FidO台灣行動身分識別系統APP，透過簡單又安全的身分識別方式，讓民眾不須親自到場，即可於網路上使用各項便民服務。此外，內政部也持續推動建築管理的數位轉型、簡化詐欺案件的受理流程，並推出出入境相關證件規費行動支付服務，讓民眾可體驗更為智慧、便捷的申辦與支付方式。

同時，內政部也提供高精度的即時性衛星動態定位服務，在國土測繪圖資服務雲，以及海域資訊整合平台，提供民眾各種基礎核心圖資，讓各領域介接應用，並持續豐富這些圖資，期望未來能促進國內自動駕駛產業更進一步的發展。

邱昌嶽指出，今年面對疫情與極端氣候的挑戰，內政部更加重視並提升整體防疫及防救災的能量，例如「社會經濟統計地理資訊網—淹水資訊應用子系統」即結合救災資源分布資訊、國家災害防救科技中心降雨及淹水警示訊息的應用，可即時推估及統計受淹水事件影響的社會經濟狀況，供救災資源分配與調度或防範參考

另「防災有Bear來」網站彙整民眾個人所關注的災情資訊，包含系統綜整颱洪、地震災害的災前準備、災中應變、災後復原等資訊，便利民眾查詢；「邊境暨社區防疫資訊支援服務」在防疫期間，也提供很多資料供防疫指揮中心及各級防疫機關進行防疫決策支援及執行，有效的幫助我國各種防疫作為，讓我國防疫的成績能被世界看見。

邱昌嶽表示，內政部未來會持續推動跨機關(單位)業務流程改造，並整合優化政府資訊服務，提供更多網路型服務，使政府單位、業界及民眾能更便捷地介接應用各項內政業務資訊。

內政部研討會邀集中央和地方機關資訊單位共襄盛舉，由內政部資訊中心主辦，戶政司、地政司、統計處、移民署、營建署、警政署、消防署以及國土測繪中心等8個單位協力發表資訊發展成果，並設有系統展示互動區域，讓與會人員實際操作體驗，藉由跨單位交流切磋，啟發更多創新資訊服務的方向。

(中時 )