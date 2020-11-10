水手隊外野手路易斯獲選美聯新人王。（美聯社資料照）

戴文威廉斯以中繼投手的身分獲選國聯新人王。(釀酒人臉書)

大聯盟2020年新人王出爐，釀酒人中繼投手戴文威廉斯(Devin Williams)獲選國聯最佳新人，締造難得紀錄。他是史上唯一「0救援」獲獎的中繼投手，本季22次登板只有1場擔任收尾工作。總計27局被打1分(陽春炮)、8支安打，自責分率0.33。

美聯新人王得主是水手外野手路易斯(Kyle Lewis)，並且是史上第12位全票通過(全部第一名選票)的新人王，與前輩馬怪爾(Mark McGwire)、吉特(Derek Jeter)、卓奧特(Mike Trout)齊名。水手隊前一位得主要追溯到2001年的鈴木一朗。

戴文威廉斯擁有大聯盟獨一無二的變速球，綽號「氣神通(Airbender)」，宛如可以操縱氣流的法師。平均時速84英里(135公里)不算特別慢，但是他的變速球進壘時的飄移幅度前所未見，有時候捕手也接不住。本季他變速球佔比53%，被打擊率僅0.032。

此外戴文威廉斯還入圍了霍夫曼獎(國聯中繼投手獎)，他說：「連我這樣都當不上球隊終結者，可見我們(釀酒人)的牛棚有多強。」新人王獎項在1987年改稱為「傑基羅賓生新人獎」，以首位黑人球員來冠名。今年的得主路易斯和戴文威廉斯都是黑人，因此別具意義。

(中時新聞網)