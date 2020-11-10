國小教材越來越另類，考試題目常常連家長都答不出來，近日有網友分享一題國小二年級的數學題，看圖寫出時鐘幾點幾分，結果答案揭曉讓眾人超傻眼，引起網友熱議。

原PO在《爆廢1公社》發文指出，數學考卷上的時鐘指著11點06分，他國小二年級的孩子也在答案上寫「11時06分」，不料卻答錯，「06分」的部分被老師圈了起來，一問之下才知道，原來是因為多寫了一個「0」所以錯了，正確答案要寫「11時6分」。

此外，時鐘12點整，小孩寫「12時00分」也錯，正確答案是「12時0分」，兩題都只因為多了一個「0」被改錯，原PO無奈表示，只是測驗學生看時鐘的能力，為何要那麼死板，為何不能兩種寫法都對？

答案曝光後不少網友也看傻眼，紛紛回應「我還看很久，想說到底哪裡不對」、「這答案真的很傻眼欸」、「哪個電子鐘06分會變成6分的」、「課本現在還是這樣教嗎」、「這就是台灣的教育」、「有夠死板」。有網友認為矯枉過正，覺得現在的教學方式已經和以前的年代不一樣了，應該看得懂就好了；不過也有人贊成要按照課本教的寫法回答。

中天新聞 國小數學題「5個9」＝？ 全班28人答錯

(中時新聞網)