第73屆「世界衛生大會」（WHA）9日至14日以全線上方式復會，首日諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島及宏都拉斯分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，慷慨陳詞，大力肯定「台灣模式」抗疫成績亮眼，並強調將台灣納入「世界衛生組織」（WHO）的必要性。外交部對四友邦為我仗義執言表達誠摯謝忱。

外交部表示，我案最後雖未能列入大會議程，但友邦基於全球防疫不應有漏洞的發言鏗鏘有力，已讓與會各國瞭解納入台灣參與的必要性及正當性，以及我國積極貢獻全球防疫工作的作為。中方代表在全球深陷新冠肺炎（COVID-19）疫情之際，仍不斷重彈「一中原則」舊調，罔顧全球應共同攜手合作防疫，將政治凌駕於衛生安全之上，侵犯2,350萬台灣人民的健康權，我國政府深表遺憾。

在總務委員會中，諾魯衛生部長Isabella Dageago首先強調，台灣過去曾連續8年參與WHA，積極對全球衛生體系做出貢獻；在新冠肺炎疫情爆發期間，即使台灣無法參與WHO，仍獨自奮力防疫，並主動對外捐贈物資給有需要的國家，呼籲WHO應正視台灣人民與全球各國人民同享參與全球衛生安全體系的權利。

史瓦帝尼常代Zwelethu Mnisi則呼應表示，WHO唯有將台灣納入所有會議、機制及活動，不遺漏任何人，才能完整且有效地對抗傳染病疫情；「台灣模式」防疫成果亮眼，廣受國際社會的肯定，呼籲WHO摒除政治考量，邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

在全會辯論時，馬紹爾群島衛生部長Bruce Bilimon指出，台灣在無法及時獲得疫情資訊的情況下，加倍努力對抗新冠肺炎，避免全球防疫體系出現漏洞；武漢肺炎再度提醒世人，WHO唯有將台灣完整納入全球防疫體系，才能有效抑制疫情擴散，WHO必須正視台灣參與議題。

宏都拉斯常代Giampaolo Rizzo Alvarado則嚴正強調，WHO為協調國際衛生工作的專業組織，卻因政治因素而將台灣排除在外，已損害WHO作為國際醫衛組織的聲譽。WHO須與台灣在內所有夥伴攜手合作；台灣曾連續8年參與WHA，卻因政治因素而遭中止，對以規則為基礎的全球治理實非良例；宏國的立場明確且堅定，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部指出，中國動員古巴與巴基斯坦在上述兩場合為其發言，內容了無新意，持續曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，並誆稱已對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排；相較於我友邦專業且陳述事實的發言內容，中方的發言充滿政治語言、也無具體依據，我國政府對中國政府阻擾再次表達強烈抗議。

外交部強調， 大會主席最後雖然作成不將我案列入議程的裁示，但也特別感謝各方以有序方式處理，有助增進大會的良好秩序及效率。 台灣參與WHA及WHO會議、機制及活動是全民的共同期盼，國際社會支持我案的聲量也不斷升高，越來越多的理念相近及友好國家領導人、行政部門及立法部門公開支持台灣參與WHA，令人感到鼓舞。台灣將繼續努力，強化自身專業醫衛量能，加強與各國合作交流，用實際行動爭取世界各國的認同與支持，以期早日重返WHA。

(中時 )