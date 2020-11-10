CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠4大產品線需求齊揚，2020年10月合併營收續繳「雙升」佳績，以10.63億元連4月改寫新高，表現略優於預期。法人看好在CIS需求暢旺、車用需求回溫帶動下，同欣電第四季營收可望持續成長、續創新高。

同欣電公布10月自結合併營收10.63億元，較9月10.5億元成長1.26％、較去年同期7.01億元成長達51.75％，連4月改寫歷史新高。累計前10月合併營收79.55億元，較去年同期60.45億元成長31.59％，續創同期新高。

觀察同欣電10月四大產品線營收，影像產品5.83億元，月增0.91％、年增近1.28倍。混合積體電路模組2.23億元，月增6％、年增18.9％。陶瓷電路板1.94億元，月增1.74％、年減3.4％。高頻無線通訊模組0.52億元，季增1.1％、年增18.09％。

累計前10月同欣電影像產品營收38.21億元、年增達近1.18倍，陶瓷電路板營收17.88億元、年減28.33％，混合積體電路模組營收16.58億元、年增6.63％，高頻無線通訊模組營收5.79億元、年增達90.66％。

投顧法人認為，同欣電四大產品線10月營收均較9月成長，未受中國十一長假提前拉貨因素干擾，使10月合併營收續繳「雙升」佳績、連4月創高，表現優於預期。公司將於18日召開法說，說明第三季營運概況及後市展望。

投顧法人認為，同欣電近期股價動能轉弱，主因歐美疫情使當地小型醫院休診，影響對混合模組的手持超音波感測頭短期需求，但預期僅影響第四季營收約2％，在CIS封測需求持續強勁、車用LED應用需求復甦下，第四季營收將維持成長無虞。

投顧法人看好同欣電受惠產品組合轉佳，將使第三季毛利率具上修空間，獲利有望挑戰近6年高點，惟須留意匯損可能干擾獲利成長動能。同時，看好同欣電第四季營收可望續揚，營收可望季增個位數百分比、續創歷史新高，獲利亦可望跟進小幅成長。

(時報資訊)