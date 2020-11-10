波音747-400客機享有「空中女王」美譽，在航空界引領風騷多年，華航決定將最後4架全部汰除，其中包含波音公司生產的最後一架747-400，預計2021年首季走入歷史。

澳洲航空最後一架747-400在7月舉辦告別飛行；日前，英航提前將旗下逾30架的747-400客機全部除役，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情是加速航空公司處理老舊大型飛機的重要因素。

華航最近也委託飛機資產處理公司，銷售最後4架747-400客機，編號分別是B-18210、B-18211、B-18212、B-18215，機齡都是15年多，並預計2021年第一季前售出。

華航這4架銷售中的747-400客機，B-18210曾彩繪波音公司大藍鯨的企業塗裝，也曾擔任過總統、副總統出訪專機；B-18215則是波音公司生產的最後一架747-400客機。

華航共引進19架747-400客機，近幾年陸續汰除，上一次是2017年曾汰除2架。

波音747是民航界最早的廣體客機，4具發動機加上機身前半段雙層設計，可載400多名旅客，上層座椅旁寬敞的空間設計成置物箱，獲很多商務人士喜愛。在空中巴士A380還未問世前，是唯一的巨無霸飛機，其中一款747-400也被喻為「空中皇后」或「空中女王」，從西元1989年到2010年，曾引領風騷逾20年。

民航局說，747-400曾是包括華航、長榮航空在內，許多國內外航空公司的主力機種，但4具發動機的設計過於耗油，已不符當前經濟及環保需求，逐漸被省油並使用更先進複合材料製造的777、787或空中巴士350取代。

新加坡航空在2012年就汰除全部747-400客機，國泰航空在2016年也將所有747-400客機除役，長榮航空曾擁有18架747-400客機，2017年8月為最後一架747-400辦了退役典禮。（編輯：管中維）1091110

(中央社)