迪士尼公司（Walt Disney Co）周一宣布，由於在疫情期間仍無法得知何時才能獲准重新開放，位於南加州的迪士尼樂園將讓更多員工休無薪假。

新一波無薪假將影響主管級、支薪與計時員工，但人數尚不清楚。在此之前，該公司已在9月份解僱了28,000名員工，主要在加州和佛羅里達州的迪士尼樂園。

迪士尼樂園度假村部門總裁Ken Potrock在發給員工的備忘錄中宣布這個擴大無薪假的計畫。Potrock在備忘錄中表示：「最近州政府發布的指導方針，使我們重新開放的時間表，在可預見的未來陷入未定之數。」

為了防止新冠肺炎疫情擴散，位於加州安那翰市（Anaheim）的迪士尼樂園自3月中旬起一直關閉至今。而加州衛生主管機關10月時所做的決定，使大型主題公園即將重新開放的希望落空，加州政府表示，在一個郡的新冠肺炎疫情風險程度降至該州4個疫情等級的最低級別之前，不會開放樂園。

(時報資訊)