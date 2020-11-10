健亞(4130)前3季歸屬母公司淨利4699萬元，EPS 0.44元。

健亞生技開發治療周邊動脈阻塞疾病所引發的間歇性跛足新劑型新藥-PMR，取得中國大陸專利。PMR的主成分Cilostazol，在亞洲主要國家，如大陸、日本、韓國、台灣等，其核准適應症除原有間歇性跛足外，亦加入預防腦栓塞的再發(心因性腦栓塞除外)，此適應症的擴張將此類藥物推向抗血栓，預防中風等好發疾病的廣大領域。

PMR具抑制血小板凝集與擴張血管作用，專利新穎的緩釋劑型(一天一次)較現行藥物濃度低，安全性高，副作用低。該藥目前已在美國完成新藥申請前須完成之樞紐性臨床試驗，將依美國FDA 505(b)(2)法規進行新藥查驗登記(NDA)。PMR在大陸取得專利，為以後開發中國市場奠基。

健亞10月營收4211.4萬元，月增1.84%，年增22.66%，前10月營收4.2億元，年增7.43%。

(時報資訊)