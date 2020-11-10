馬國女大生在台南遇害，路燈不亮淪為治安死角備受批評。台南市長黃偉哲10日在市議會答詢時，公開宣布將動用第二預備金合計斥資1.3億元，全面建置台南市智能路燈維護管理系統及增設監視器，共同建構社會安全網，以保障市民安全。

新豐區選出的市議員郭鴻儀10日進行市政總質詢時，特別針對該區發生的馬國女大生被殺害事件，質詢市府在路燈、監視器等方面的改善措施。他還出示女大生媽媽傳給他的訊息「難免會心痛、悲傷，但我知道我相信神定有他的旨意」說，質詢關切此事，並非是要究責，只是希望這樣的憾事不要再重演，希望市府團隊記取這次用生命換來的教訓，鎖緊鏍絲。

黃偉哲表示，民眾經常反映路燈不亮的治安問題，他已經裁示全面建置台南市智能路燈維護管理系統，工務局也正規畫明年持續推動「台南市換裝LED路燈建置工程」，將全部換裝為LED燈，屆時「路燈資訊維護管理系統」更將全面升級建置「智能路燈維護管理系統」，整合路燈資訊維護系統資料，以利後續接獲民眾通報時，即可立即知道維修地點並加速路燈維護時程。

黃偉哲還說，針對路燈、監視器的設置汰換管理，今年市府將動用第二預備金辦理，除路燈7000多萬元及監視器11月初已經簽准1500萬元外，還將追加動用第二預備金4771萬元，用於裝設監視器。

黃偉哲強調，推動校園安全工作，提高見警率只是第一步，未來市府與各級學校還將持續合作，致力建構更完善的校園安全網路，共同合作建構社會安全網，以保障市民安全。

(中時 )